Massale evacuatie in Mexico-stad na bommelding in wolkenkrabber IB

14 maart 2019

01u37

Bron: ANP 0 In Mexico-Stad kwamen vandaag bijna 11.000 mensen letterlijk op straat te staan, nadat de kantoren van de Spaanse bank BBVA vanwege een bommelding moesten worden ontruimd.

BBVA huist onder meer in een van de meest markante en hoogste gebouwen in de stad, het vijftig verdiepingen tellende Torre Bancomer. Uit voorzorg werd eveneens het door de bank gebruikte Parques Bancomer-gebouw in een nabijgelegen buurt ontruimd.

Bij de politie was via e-mail en telefonisch een melding binnengekomen dat er explosieven in het Torre Bancomer waren geplaatst. Dat zegt Myriam Urzua Venegas, hoofd van de veiligheidsdienst in de stad. Een team van zes experts heeft twee uur lang naar explosieven gezocht, maar heeft niets gevonden. De bank was, liet het in een verklaring weten, al uitgegaan van een valse bommelding.

El Grupo Financiero agradece la oportuna intervención de la Jefa de Gobierno @Claudiashein así como de la @SSP_CDMX, @SGIRPC_CDMX y @PGJDF_CDMX en la inspección de nuestras sedes corporativas para garantizar la seguridad de los empleados. BBVA Bancomer(@ BBVABancomer) link