Massale betogingen in Frankrijk tegen beleid Macron kv

22 maart 2018

19u35

Bron: Reuters, Belga 0 Tienduizenden mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan uit protest tegen het hervormingsbeleid van president Emmanuel Macron. In Parijs protesteerden zowat 49.000 mensen.

Over het hele land betoogden tienduizenden verpleegkundigen, leerkrachten en andere werknemers uit de openbare sector tegen de economische hervormingen van Macron.

De betogers zijn ontzet over Macrons plan om het aantal werknemers in de openbare sector terug te schroeven met 120.000 jobs en hekelen zijn voorstellen om enkele pensioenvoordelen in te perken, werkloosheidsuitkeringen te herzien en hervormingen door te voeren bij de nationale spoorwegmaatschappij SNCF.

Het merendeel van de ongeveer 180 betogingen verliep vreedzaam. Enkel in Parijs en Nantes kwam het tot schermutselingen tussen demonstranten en de politie.

Voor- en tegenstanders

Toch namen slechts ongeveer één op de tien werknemers uit de openbare sector deel aan de staking. Dat is een verdere daling ten opzichte van de dertien procent die deelnam in oktober, meldt Reuters.

Uit de opiniepeilingen blijkt dat een groot aantal kiezers de staking steunt, maar dat een nog grotere meerderheid zich achter Macrons hervormingen schaart.

Verkeer

Vooral het trein- en luchtvaartverkeer ondervonden hinder door de staking, die ook in België voelbaar was met afgeschafte Thalystreinen tussen Brussel en Parijs. Ook het treinverkeer tussen Doornik en Rijsel en Moeskroen en Rijsel was zwaar verstoord. Op de luchthaven van Zaventem werden enkele vluchten geannuleerd.

Volgens de Franse spoorwegmaatschappij SNCF werd donderdag 60 procent van de TGV hogesnelheidstreinen en de helft van de regionale treinen geschrapt.

Air France liet weten te hopen alle langeafstandsvluchten te kunnen uitvoeren. Voor de korteafstandsvluchten was dat evenwel slechts 60 procent wegens een staking van de luchtverkeersleiders. De luchtvaartmaatschappij waarschuwde ook voor geannuleerde vluchten vrijdag, wegens een andere stakingsactie door zijn eigen personeel.