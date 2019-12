Massale achtervolging van gestolen UPS-bestelwagen in Florida eindigt met schietpartij: 4 doden jv

06 december 2019

07u56

Bron: CNN 2 Vier doden, dat is de zware balans van een schietpartij gisteren in Florida die begon toen een grootschalige, lange achtervolging van een gestolen bestelwagen eindigde. De twee overvallers, de chauffeur van de UPS-wagen en een toevallige passant kwamen om.

Na een gewapende overval op een juwelier in Coral Gables in Miami-Dade County - waarbij minstens een vrouw gewond raakte - gingen de dieven ook aan de haal met een bestelwagen van leveringsfirma UPS. De chauffeur namen ze mee als gijzelaar. Op hun vlucht zouden ze geschoten hebben op het gemeentehuis van Coral Gables dat in lockdown ging.

De politie werd verwittigd door een stil alarm van de juwelier om 16u17 gisternamiddag en zette massaal de achtervolging in. Op een bepaald moment reden ze in een colonne van 800 meter. Toen de vluchters zich in Broward County vastreden in het verkeer, stonden er meer dan 40 dienstwagens met zwaailichten achter hen.

Het kwam om 17u35 tot een schietpartij tussen de criminelen en de politie. Vier personen werden dodelijk geraakt: de twee overvallers, de chauffeur van de bestelwagen en een voorbijganger. Het is niet duidelijk of die laatste twee stierven door kogels van de politie of door die van de misdadigers, noch wie het eerst vuurde. Dat moet het onderzoek uitwijzen.