Massagraven met duizenden lijken ontdekt bij Raqqa: Human Rights Watch vraagt hulp

04 juli 2018

13u00

Bron: AP News 0 Lokale activisten hebben massagraven ontdekt rondom Raqqa, de voormalige hoofdstad van het zelfuitgeroepen kalifaat van IS. Ze vragen nu om hulp om de duizenden lichamen te identificeren.

Er zijn verschillende massagraven ontdekt rondom Raqqa, een stad in het noordoosten van Syrië. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zijn er nog duizenden lichamen, zowel van vermoorde burgers als van IS-strijders, die verzameld en geïdentificeerd moeten worden. De regio was in handen van terreurgroep Islamitische Staat, maar de internationale coalitie tegen IS heroverde Raqqa in oktober vorig jaar.

“De stad heeft minstens negen massagraven, elk gevuld met honderden lichamen, wat de opgraving bijzonder arbeidsintensief maakt. Zonder de juiste technische assistentie kunnen we de families van de slachtoffers niet het antwoord bieden waar ze op wachten en worden er mogelijk bewijsstukken beschadigd of vernietigd”, zegt Priyanka Motaparthy, directrice noodgevallen bij Human Rights Watch.



Volgens een rapport van de mensenrechtenorganisatie uit New York werd de opgraving van het eerste massagraf in Raqqa afgerond op 12 juni. De activisten identificeerden de 553 lichamen en begroeven ze vervolgens op een lokale begraafplaats. Het team is sindsdien begonnen aan de opgraving van het tweede massagraf.



Een lokale instantie van de Syrische overheid leidt de operatie sinds april 2017.

Tot 15.000 mensen in massagraven

Op het hoogtepunt van hun macht in 2014 had IS een derde van de grond in Irak en Syrië in handen. De terreurgroep trok strijders aan van over de hele wereld en ze regeerden over hun zelfuitgeroepen kalifaat met een mix van angst en terreur. De extremisten stenigden vrouwen beschuldigd van ontrouw, gooiden homoseksuele mannen van daken en onthoofdden mensen in het openbaar.

In 2016 documenteerde de Associated Press, een non-profit nieuwsplatform uit New York, 72 massagraven in Irak en Syrië, waaronder een graf met honderden lijken van leden van dezelfde stam. Humans Rights Watch benadrukt het belang van de massagraven zodat deze onmenselijke praktijken aan het licht komen.

Volgens Human Rights Watch liggen er nog tussen de 5.200 en 15.000 mensen begraven in de massagraven.