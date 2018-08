Massagraf uit burgeroorlog ontdekt in Sri Lanka AV

28 augustus 2018

14u18

Bron: ANP, The Guardian 0 Onderzoekers hebben in het noorden van Sri Lanka een massagraf ontdekt met de overblijfselen van meer dan honderd mensen. Het graf werd ontdekt in Mannar waar Tamilstrijders en het regeringsleger heftig strijd voerden tijdens de burgeroorlog.

Volgens de onderzoekers zijn de resten van 101 mensen gevonden. Dat aantal kan nog oplopen aangezien nog niet het hele terrein rond het massagraf is blootgelegd. Ongeveer de helft van de geul moet nog worden uitgegraven. De lichamen zijn slordig gedumpt wat identificatie zal bemoeilijken, aldus The Guardian. Het gaat om een van de grootste massagraven die in het land zijn ontdekt.

De overblijfselen lagen ongeveer drie meter onder de grond zijn begraven. Er wordt nu een forensische analyse uitgevoerd om na te gaan hoeveel mensen begraven zijn, wanneer ze begraven zijn en hoe ze om het leven kwamen."Er zijn zeker al tien skeletten van jongeren gevonden", zei archeoloog Raj Somadeva. Het team vond ook keramische potten, stukken porselein en metalen voorwerpen die waarschijnlijk dienst deden als sieraden.

De burgeroorlog tussen de Tamil of 'Tamiltijgers' en Singalezen woedde van 1983 tot 2009 in Sri Lanka. 70.000 personen kwamen om in het conflict en circa 100.000 werden uit hun woningen verdreven. Naar schatting worden nog 20.000 mensen vermist. De burgeroorlog eindigde in 2009 met een serie gewelddadige acties van het Sri Lankaanse leger. De Tamil streden voor een onafhankelijke staat Tamil Eelam in het land.