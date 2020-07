Massagraf ontdekt in Soedan

In Soedan is een massagraf ontdekt met daarin waarschijnlijk de overblijfselen van 28 legerofficieren die in 1990 zijn geëxecuteerd wegens het beramen van een staatsgreep tegen toenmalig president Omar al-Bashir. Dat heeft het Soedanese openbaar ministerie bekendgemaakt.