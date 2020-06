Massagraf met 200 lichamen aangetroffen in Soedan LH

17 juni 2020

19u26

Bron: Belga 0 Soedanese speurders hebben een massagraf ontdekt met 200 lichamen, mogelijk van jonge dienstplichtigen die probeerden te ontsnappen aan hun legerdienst tijdens de dictatuur van Omar al-Bashir. Dat heeft een advocaat woensdag gemeld.

“Voorlopig werden al 20 lichamen geborgen, naar verwachting liggen 170 tot 200 lichamen in het massagraf", aldus een advocaat van een commissie die werd opgericht om het onderzoek te voeren. Er worden DNA-tests uitgevoerd om de lichamen te identificeren.

De lichamen zouden jonge dienstplichtigen zijn die probeerden te ontsnappen uit het legerkamp van El Elafon in de buurt van de hoofdstad Khartoem in 1998, tijdens het brutale regime van al-Bashir.

Burgeroorlog

Tijdens de dertig jaar dat al-Bashir aan de macht was, werden jongeren vaak tegen hun zin verplicht om deel te nemen aan militaire trainingen in rekruteringskampen. Ze werden na die opleiding uitgestuurd om te vechten in de burgeroorlog, waarin tussen 1983 en 2005 1,5 miljoen mensen werden gedood.

Al-Bashir werd in 2019 afgezet na maanden van hevige protesten en sit-ins. Hij werd gevangengenomen en veroordeeld voor corruptie.