Massagraf IS met 200 doden ontdekt in Syrië, vrouwen werden gestenigd tvc

03 juli 2019

17u21

Bron: ANP 6 In de buurt van het voormalige IS-bolwerk Raqqa in Syrië is een nieuw massagraf met bijna tweehonderd doden ontdekt. Tientallen van de lichamen zouden oranje pakken gedragen hebben zoals gevangenen die aanhadden, zei een woordvoerder van de stad vandaag.

Het lijkt erop dat de mannen door de islamisten zijn geëxecuteerd. In het graf werden ook lichamen gevonden van vrouwen die waren gestenigd.

Raqqa was het belangrijkste bolwerk van de terroristische militie Islamitische Staat (IS) in Syrië. In de afgelopen maanden zijn meer massagraven met in totaal bijna 3.500 lichamen ontdekt.

De graven liggen ongeveer 5 kilometer ten zuidwesten van Raqqa. De stad in het noordoosten van Syrië werd in oktober 2017 heroverd door een Koerdische militaire coalitie.