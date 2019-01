Massaal eerbetoon voor kleine Julen in kerken en op voetbalvelden Spanje Caspar Naber

27 januari 2019

12u50

Bron: AD.nl 0 Spanjaarden betuigen massaal hun steun aan de ouders van de tweejarige Julen uit Málaga. Op voetbalvelden verspreid over het land werd vanmorgen een minuut stilte gehouden en in kerken vonden gebedswakes plaats en werden missen opgedragen aan de peuter.

Julen viel vandaag precies twee weken geleden in de bergen bij de Zuid-Spaanse stad in een diepe put en overleefde dat niet. Mijnwerkers vonden zijn lichaampje in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vanmiddag wordt het kind begraven.

Passie voor (voet)ballen

Voorafgaand aan de begrafenis stonden voetbalclubs stil bij het overlijden van Julen, blijkt uit berichten op sociale media. Ter nagedachtenis aan de peuter, die volgens zijn vader een passie had voor (voet)ballen, en bij wijze van steun aan zijn ouders werd voor het begin van veel wedstrijden van amateurclubs een minuut stilte gehouden.



Dat was onder andere het geval in Málaga,Murcia, Plasencia en Lorca. In en rond Madrid gebeurde het zelfs bij een tiental clubs.

Minuto de silencio en el #FranciscoRomero por el pequeño Julen.DEP pic.twitter.com/cLpL4eC5Jp C.D.RINCON(@ CDRinconOficial) link

Parochies

De parochiepriesters in Málaga betuigden tijdens de mis hun medeleven aan de familieleden van Julen en baden voor troost.



Priester Rafael Vivancos van de parochie San Juan de la Cruz waarbij Julens familie is aangesloten, werd door emoties overmand. Hij stamelde tussen zijn tranen door: “Ik niet kan spreken, het is heel zwaar geweest”.



In de parochie werd een gebedswake gehouden voor Julen. Tijdens de zoek- en reddingsactie ondersteunden de parochiegemeenschappen van El Palo, La Cala del Moral en Totalán Julens ouders op geestelijk en materieel vlak.



Priester Ramón Tejero van de parochie Santa Ana in Totalán, het bergdorp waar Julen stierf, verklaarde vanmorgen tijdens de mis “dat pijn de christelijke hoop niet kan verblinden’’. Hij benadrukte dat “hoewel het hart onze ziel doet krimpen, de klokken van glorie weerklinken omdat we door ons geloof zeker weten dat de absolute onmetelijkheid van de hemel de grote belofte van Jezus is.”

🕛 7' |0-0| Respetuoso minuto de silencio el que se guardó por el recuerdo de Julen. Todos en el mismo barco.



Ahora, vamossss 'Botti' a por los 3 puntos.#ContigoAMuerte #SanFerVillaverde pic.twitter.com/u1Ip0hFH3v SAD Villaverde(@ SADvillaverde) link

⚽ Segunda Aficionados. Grupo 6



Minuto de silencio por Julen pic.twitter.com/IJHRoEdkWn A.D.E.F. Usera(@ ADEF_Usera) link

🕯️ Antes del partido se ha guardado un minuto de silencio en memoria de Julen, pequeño de 2 años fallecido en la localidad de Totalán (Málaga).#DEPJulen pic.twitter.com/rQf50zcuNv Agrupación Deportiva Parla(@ adparla) link

#DIRECTO



Y tras el minuto de silencio por Julen... ¡¡Comienza el @Yeclano_deptvo - @CiudadDeMurcia!!https://t.co/qk8Xood3uJ YeclaSport(@ YeclaSport) link

Minuto de silencio en @CPSANMIGUEL_pla En honor al pequeño Julen 💙@CPSANMIGUEL_FEM pic.twitter.com/o4wQRf8as2 Jariflandi 🌈(@ JaraTirado) link

Calentando @lorcadeportiva y @FCCartagena_efs “B” sobre el césped del Artés Carrasco. A las 12:00 comienza, con homenaje conjunto al pequeño #Julen. pic.twitter.com/f4Wnfqpn7z LorcaTodoDeporte.es(@ LorcaTodoDep) link

Comienza el partido con emotivo minuto de silencio en la memoria del pequeño #Julen ⚫️. @CDCMOSCARDO_com 🆚 @123Ciudad pic.twitter.com/HZ61ndjbg9 Ciudad LA(@ 123Ciudad) link

#Julen, será enterrado esta mañana tras una ceremonia religiosa a las 12.00 en el cementerio de #ElPalo. Los párrocos de #Málaga: "#DEPJulen, intercede por nosotros" #27Ene #TDSActualidadhttps://t.co/4zfGcpWMKh @EstebanRdM 👁👁(@ EstebanRdM) link