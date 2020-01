Massa mensen herdenkt Soleimani in centrum van Teheran jv

06 januari 2020

07u22

Bron: afp 0 Het centrum van Teheran ziet vanochtend zwart van het volk voor de herdenkingsceremonie voor de gedode generaal Qassem Soleimani. Dat heeft een journalist van het Franse persbureau AFP die ter plaatse is, gemeld.

De menigte verzamelde ruim voor 8 uur lokale tijd rond de universiteit van Teheran. De Iraanse opperste leider, ayatollah Ali Khamenei, zal daar een gebed leiden ter ere van de populairste soldaat van Iran. De mensen hebben rode vlaggen of Iraanse vlaggen bij, maar ook Libanese en Iraakse. Slogans als "dood aan Amerika" en "dood aan Israël" worden gescandeerd en er wordt opgeroepen tot wraak voor de dood van de generaal.

Deze namiddag vindt in Qom, in het centrum van Iran, alweer een andere ceremonie plaats. De begrafenis van Soleimani vindt morgen plaats in zijn geboortestad Kerman, in het zuidoosten van het land.