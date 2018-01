Mascottes Rugby World Cup krijgen genderloos gezicht Jolien Meremans

26 januari 2018

17u58

Bron: CNN 0 Tijdens de Rugby World Cup van 2019 zullen twee genderloze mascottes het publiek entertainen. Door hun schattige uiterlijk vallen ze binnen het concept een beetje uit de boot, maar hun doel ligt veel verder dan alleen maar entertainen.

Voor een sport die bekend staat voor kneuzing, verwondingen en hevige tackles, zijn de mascottes voor de 2019 Rugby World Cup in Japan wel van de heel zachte kant. De knuffelige teddyberen worden beschreven als leeuwachtige wezens die geluk brengen en bovendien het kwade moeten afzweren.

De leeuwen werden vandaag onthuld als de officiële mascottes van het toernooi en werden verkozen uit ongeveer 50 inzendingen. Ze dragen de naam Ren en G, maar wat het duo nu zo bijzonder maakt, is dat ze beiden geslachtloos zijn.

Het doel van de de Japanese mascottes gaat veel verder dan enkel een potje rugby. Volgens de Rugby World Cup-website wil Japan met de genderloze mascottes de geest van rugby vanuit Japan naar Azië te verspreiden. Verder is het de bedoeling dat ze in cyberspace zullen verschijnen om met mensen van over de hele wereld in contact te komen.

Het is de eerste keer sinds Dewi de draak in 1999 in Wales paradeerde dat er nog eens een officiële mascotte bij een Rugby World Cup aanwezig zal zijn.