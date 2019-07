Mascotte in Japans pretpark bezwijkt aan hitte tijdens dansrepetitie in zwaar kostuum HL

31 juli 2019

16u02

Bron: Independent en The Japan Times 0 Ook Japan kreunde vorige week onder de hitte. Het kwik klom er vorige week op sommige plaatsen tot meer dan 40 graden. De hittegolf eiste het leven aan 11 mensen, waaronder een 28-jarige jongeman die verkleed was als mascotte en bezweek tijdens een dansrepetitie in een pretpark.

De 28-jarige Yohei Yamaguchi werkte als mascotte in het Hirakata-pretpark in Osaka in Japan. Volgens de plaatselijke politie zakte de jongeman zondagavond rond half acht in elkaar tijdens een dansrepetitie in het pretpark. Hij droeg een mascottekostuum dat ongeveer 16 kilogram woog en was al 20 minuten aan het dansen.

Een collega belde de hulpdiensten en Yohei werd naar het ziekenhuis gebracht. Niet veel later overleed de man aan de gevolgen van een hitteslag.

“We willen onze grootste spijt uitdrukken en zullen het voorval onderzoeken zodat zoiets niet opnieuw kan gebeuren", verklaarde de uitbater van het pretpark. Voorlopig worden alle optredens met kostuums geschrapt.

Volgens de Japanse overheid stierven vorige week 11 personen en werden 5.600 mensen opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van de hitte. Op sommige plaatsen in Japan daalde voor het eerst in jaren de temperatuur meerdere dagen op rij niet onder de 25 graden.