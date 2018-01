Maryam moest zwanger de brand in de Grenfell-toren ontvluchten: “Mijn kind is de jongste overlever van de ramp”



25 januari 2018

03u45

Bron: mirror.co.uk 1 Maryam Adam was drie maanden zwanger toen ze midden in de nacht door haar man wakker geschud werd met de mededeling dat ze moesten vluchten. Het gebouw waar het echtpaar woonde, de Londense Grenfell Tower, stond in lichterlaaie. “We hebben ons huis verloren, onze vrienden, alles”, zegt Maryam Adam.

De vrouw realiseerde zich die nacht in juli vorig jaar eerst niet hoe ernstig de situatie was. “Ik wilde terug naar bed gaan omdat ik me niet goed voelde, maar mijn man was bezorgd vanwege mijn zwangerschap, dus nam hij me toch mee naar beneden", vertelt ze.

Beneden zag het ontstelde koppel de enorme woontoren in minder dan veertig minuten in vlammen opgaan. “We woonden op de vierde verdieping en waren als een van de eersten buiten. We hebben alles zien gebeuren, van het begin tot het einde”, zegt de getraumatiseerde vrouw, die voor haar ogen haar vrienden zag sterven. “Mensen riepen om hulp, huilden, schreeuwden – en je kan niets doen. Er is zoveel voor onze ogen gebeurd. Te veel. Ik herinner me alles.”

Tomorrow's front page: Grenfell's miracle baby#tomorrowspaperstodayhttps://t.co/1C2cafZHTt pic.twitter.com/iRISv7DAiN Daily Mirror(@ DailyMirror) link

Lichtpuntje

Gelukkig is er een lichtpuntje na de tragedie die Maryam en haar echtgenoot Abdulwahab meemaakten. Na twee eerdere miskramen kwam in november vorig jaar zoontje Mohammed gezond ter wereld. “Ik was zo bang dat ik opnieuw een miskraam zou hebben”, zegt Maryam tegen de Engelse krant Daily Mirror. “Hij is een wonder. Toen ik zijn gezichtje voor het eerst zag, was ik zo gelukkig. Ik denk dat hij de jongste overlever is. Ik zal hem zeggen wanneer hij ouder is dat hij God moet danken voor zijn leven.”

Bij de brand in de Grenfell Tower kwamen vorig jaar tachtig mensen om het leven.