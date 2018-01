Mary Lou McDonald volgt Gerry Adams op als leider van Sinn Féin EB

20 januari 2018

13u48

Bron: AFP 0 Mary Lou McDonald zal de nieuwe leider worden van de Ierse nationalistische partij Sinn Féin. Dat is vandaag bekendgemaakt door huidige partijleider Gerry Adams. Die had eerder al aangekondigd dat hij na bijna 35 jaar een stap opzij zou zetten.

Adams deelde tijdens een bijeenkomst van het partijbestuur in Belfast mee dat McDonald zich als enige kandidaat had gesteld voor de positie van partijleider. Tot nu toe was de 48-jarige McDonald de nummer twee van de partij. Haar benoeming moet op 10 februari nog worden goedgekeurd op een bijzonder partijcongres.

Adams had in november aangekondigd al aangekondigd dat hij zich niet meer kandidaat zou stellen voor een nieuwe ambtstermijn. Hij stond als sinds 1983 aan het hoofd van de partij. Gerry Adams was een van de belangrijke architecten van het Goedevrijdagakkoord, dat in 1998 een machtsdeling tussen katholieken en protestanten vastlegde en daarmee grotendeels een einde maakte aan het Noord-Ierse conflict. Het hoofddoel van Sinn Féin is om de opdeling van Ierland te beëindigen. De partij is zowel in Ierland als in Noord-Ierland actief.