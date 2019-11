Marvel-strip geveild voor meer dan 1 miljoen euro kv

21 november 2019

23u22

Bron: ANP 0 Een stripboek van Marvel uit 1939 is tijdens een vierdaagse veiling in het Amerikaanse Dallas voor 1,26 miljoen dollar (1,14 miljoen euro) verkocht. Het is het eerste stripboek dat ooit is uitgebracht door de uitgeverij die toen nog Timely heette.

In het boek worden populaire helden als De Toorts en Prins Namor geïntroduceerd. Deze helden waren vooral in de beginfase van Marvel populair, maar moeten het nu afleggen tegen helden als Thor en Spider-Man. Het kostbare stripboek werd in 1939 gekocht in de Amerikaanse staat Pennsylvania en is nog in uitstekende staat.

Het duurste stripboek ooit werd niet geveild, maar verkocht via eBay. Een strip van Superman wisselde in 2014 voor 3,2 miljoen dollar (2,9 miljoen euro) van eigenaar.