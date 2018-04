Martin Luther King 50 jaar geleden vermoord KVE

02 april 2018

17u37

Bron: Belga 9 Het is woensdag exact vijftig jaar geleden dat activist Martin Luther King Jr. werd vermoord. Hij leidde de burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten tot aan zijn dood in 1968, en maakte mee een einde aan de legale segregatie van Afro-Amerikanen in het zuiden en andere delen van de Verenigde Staten. Dat zijn kinderen niet beoordeeld zouden worden op basis van de kleur van hun huid, maar op basis van hun karakter. Dat was de grote droom van Martin Luther King Jr.

Hij werd geboren op 15 januari 1929 in Atlanta, en verwierf in 1955 faam toen hij het protest leidde tegen de arrestatie van Rosa Parks. De zwarte vrouw weigerde in Montgomery, Alabama, haar plaats vooraan in de bus op te geven. Volgens de wetgeving in de zuidelijke steden moesten zwarten namelijk achteraan in de bus zitten. Een jaar later besliste het Hooggerechtshof dat de verdeling van zitplaatsen op basis van ras in de bus, ongrondwettelijk was.

King werd wereldberoemd in eigen land, en kon mede door zijn welsprekendheid de protesten uitbreiden naar heel de VS. In 1963 schreef hij zijn "Brief uit de gevangenis van Birmingham" waarin hij zijn strijd tegen de segregatie definieerde. Later dat jaar volgde zijn beroemde "I Have a Dream"-toespraak aan het Lincoln Memorial, voordat 250.000 manifestanten door de straten van Washington DC trokken om burgerrechten te eisen voor zwarten.

Civil Rights Act

Het duurde uiteindelijk tot 2 juli 1964 vooraleer de Civil Rights Act door het parlement werd goedgekeurd. Dat verbood de discriminatie op basis van ras, huidskleur, religie, geslacht of afkomst. Concreet ging het onder meer om een verbod op ongelijke vereisten voor de registratie van kiezers en op raciale segregatie in scholen, op de werkvloer en in publieke accommodaties.

Hetzelfde jaar ontving King de Nobelprijs voor de Vrede, maar zijn strijd was nog lang niet voorbij. Rassengelijkheid bestond namelijk alleen maar op papier, en in maart 1965 volgden massale protesten in Selma, Alabama. In dat jaar werd de Voting Rights Act in het leven geroepen, die er in theorie voor zorgde dat minderheden niet meer opzettelijk gediscrimineerd werden bij verkiezingen.

In 1966 verhuisde King naar Chicago om zijn strijd in het noorden van het land voort te zetten. Een jaar later startte hij een campagne tegen de oorlog in Vietnam en tegen de armoede in de VS.

Doodsbedreigingen

King kreeg tijdens zijn jaren als activist regelmatig doodsbedreigingen. Hij was uitgegroeid tot een controversiële figuur, die het regelmatig aan de stok kreeg met de politiediensten. Door zijn kritiek op de oorlog in Vietnam kreeg hij bovendien een groot deel van het politieke apparaat tegen zich.

Op 4 april 1968 was hij in Memphis om er stakende werknemers te steunen. Daar werd hij door James Earl Ray doodgeschoten op het balkon van zijn hotelkamer. King werd amper 39 jaar oud.

VS nog steeds getekend door verdeeldheid

Vijftig jaar na de dood van burgerrechtenactivist Martin Luther King Jr. worden de Verenigde Staten nog steeds geplaagd door verdeeldheid. De wetten die segregatie op basis van huidskleur of ras toelieten bestaan al decennia niet meer, maar blanken en zwarten wonen in veel Amerikaanse steden nog steeds in verschillende wijken, in verschillende leefomstandigheden.

"Dit is Amerika", aldus professor Andre Johnson van de University of Memphis. Redenen voor de ongelijkheid noemt hij verborgen racisme en de aanhoudende noodzaak van zwarten om te blijven vechten tegen discriminatie en vooroordelen. "Zolang we blijven vechten, is er hoop dat komende generaties niet over de zaken zullen moeten praten waarover we vandaag praten."

"Je kunt naar eender welke statistieken kijken, zwarten eindigen steeds onderaan", aldus Johnson. Zo is de kloof tussen de werkloosheid bij zwarten en blanken de laatste jaren verkleind, maar het percentage blijft bij de Afro-Amerikanen toch 3 procentpunt hoger. Zwarten hebben een aanzienlijk lager gezinsinkomen, en terwijl bijna 90 procent van de blanke tieners een middelbaar diploma behaalt, is dat bij hun zwarte leeftijdsgenoten slechts 75 procent. Vijfendertig procent van de gevangenen in de VS zijn zwarten, terwijl zij slechts 13 procent uitmaken van de Amerikaanse bevolking.

Ongelijkheid blijft

Geschiedenisprofessor aan de universiteit van New Hampshire Jason Sokol bevestigt dat er vooruitgang is geboekt in de laatste decennia, maar dat de ongelijkheid blijft bestaan, "zeker als je kijkt naar de armoede bij de zwarten, het aantal zwarten dat wordt opgesloten in de gevangenis en de problemen rond politiegeweld".

"Hoewel de attitude van mensen tegenover rassenkwesties veranderd is, is het racisme binnen de structuren van de instellingen en van de VS niet echt veranderd", klinkt het nog.

De agressieve verkiezingscampagne van Donald Trump en zijn verkiezing als president, heeft de rassenkwestie nog extra in de kijker gezet. Zo eiste Trump van voormalig president Barack Obama dat hij zijn geboorteakte publiceerde om te tonen dat hij niet in Kenia geboren was, gaf de president kritiek op het verwijderen van standbeelden van soldaten en generaals die tijdens de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) vochten voor de geconfedereerde staten, en oogstte hij een storm van kritiek toen hij weigerde om de daden van neonazi's te veroordelen. En ook zijn zeer strenge immigratiebeleid, inclusief de bouw van de muur aan de Amerikaans-Mexicaanse grens, verhit de gemoederen.

Uit een recente peiling van AP en NORC Center for Public Affairs waarover The Independent bericht, blijkt bovendien dat blanke en zwarte Amerikanen een ander beeld hebben van het al dan niet verdwijnen van de segregatie. Zo vindt slechts één op de tien Afro-Amerikanen dat in de VS de doelen bereikt werden van de "civil rights movement". Een derde (65 procent) van de zwarte ondervraagden verklaarde bovendien dat de relaties tussen de verschillende rassen er in het land in het laatse jaar zijn op achteruitgegaan, tegenover 45 procent van de blanke ondervraagden. Opvallend is bovendien dat meer dan de helft van de blanke respondenten vindt dat er veel vooruitgang is geboekt bij het verminderen van de segregatie in het dagelijkse leven, tegenover een kwart van de Afro-Amerikanen. Op de vraag of er verbetering merkbaar is bij de gelijke representatie van blanken en zwarten in de media en de politiek, vinden 40 procent van de blanken en 15 procent van de zwarten dat dat het geval is.

Zijn droom is niet dood

Toch is de droom van King nog niet dood, zegt auteur van het boek 'America in the King Years' Taylor Branch. "Hij sprak over de hele wereld, niet alleen de zwarten, en op veel manieren zijn zijn wildste dromen wel uitgekomen", zegt hij, verwijzend naar het huwelijk voor iedereen, een zwarte president in de VS en vrouwenrechten. Ook is de erfenis van King opgenomen in de 'Black Lives Matter'-beweging en 'March for our lives', dat is ontstaan in een reactie op het wapengeweld in de VS.

Tijdens de grote mars in Washington op 25 maart nam de 9-jarige kleindochter van King, Yolanda Renee, nog het woord. "Ik heb een droom waarin te veel, te veel is. Er zouden geen wapens mogen zijn in de wereld."