Martin Fayulu gekozen als presidentskandidaat van Congolese oppositie RPM

11 november 2018

18u38

Bron: Belga 0 De leiders van de Congolese oppositie hebben het parlementslid Martin Fayulu aangeduid als "gemeenschappelijke kandidaat" voor de presidentsverkiezingen van december. Dat hebben ze aangekondigd na drie dagen van intense onderhandelingen in Genève.

De zeven Congolese oppositieleiders zaten sinds vrijdag samen in een hotel in Genève. Hun keuze is gevallen op Fayulu, de voorzitter van de koepelbeweging Engagement pour la Citoyenneté et le Développement. Hij trekt met een gemeenschappelijk programma van de oppositie in de campagne.

Drie van de zeven oppositieleiders, Adolphe Muzito, Moïse Katumbi en Jean-Pierre Bemba, mogen zelf niet deelnemen aan de verkiezingen, maar waren wel van de partij voor het cruciale beraad in Zwitserland. Ook drie andere oppositieleiders waren aanwezig, namelijk Freddy Matungulu, Félix Tshisekedi, en Vital Kamerhe.

Fayulu zal het op 23 december moeten opnemen tegen Emmanuel Ramazani Shadary, de kandidaat van de partij van president Joseph Kabila, le Front Commun pour le Congo (FCC). Kabila zelf, die intussen achttien jaar aan de macht is, kan volgens de grondwet niet meer meedingen naar een derde mandaat.

De presidentsverkiezingen hadden eigenlijk al in 2016 moeten plaatsvinden, maar ze zijn al twee keer uitgesteld.