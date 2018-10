Martin (38) en Iona (27) toverden oude vrachtwagen om tot droomstek en trekken nu dwars door Europa kg

22 oktober 2018

19u20

Bron: Daily Mail 0 Aan de buitenkant ziet deze vrachtwagen er niet bijzonder uit, maar toch is het een droomhuisje voor Martin Hill (38) en Iona Stewart (27) uit Groot-Brittannië. Op vier maanden tijd hebben ze een oude truck getransformeerd tot een knusse woning op wielen waarmee ze momenteel in de Franse Alpen verblijven. En dat met een budget van amper 23.000 pond, oftewel 26.000 euro.

“Zo’n vier jaar geleden, na te veel biertjes, dacht ik eraan om een grote, Amerikaanse mobilhome te kopen”, aldus Martin. Daarmee wilde het koppel elk jaar opnieuw terugkeren naar het Franse skiresort waar ze elkaar leerden kennen. Wat startte als een ietwat beschonken idee, werd werkelijkheid toen Martin en Iona in mei op eBay een oude vrachtwagen op de kop konden tikken. Ze betaalden slechts 3.000 pond, omgerekend zo’n 3.400 euro.

Makeover

De volgende vier maanden werkte het duo dag en nacht om het voertuig op te kalefateren. De buitenkant kreeg een likje verf, terwijl de binnenkant op een complete makeover werd getrakteerd. Nu biedt de vrachtwagen ruimte voor een open keuken en woonkamer, een apart toilet en douche, en een afzonderlijke slaapkamer. De keuken is uitgerust met alle benodigdheden, waaronder een oven en fornuis. In de woonkamer pronkt zelfs een kleine houtkachel.



De nodige opbergruimte werd gecreëerd door optimaal gebruik te maken van de hoogte: er hangen kleine kastjes aan het plafond en de slaapkamer is gelegen op een apart verhoogje. “We hebben het geluk dat we niet moeten werken en deden alles zelf”, verklaart Martin. In totaal kostte de renovatie 20.000 pond of iets meer dan 22.600 euro.

Inmiddels is het koppel ingetrokken in hun mobiel huisje en trokken ze dwars door Europa om in de Franse Alpen te verblijven. Via Facebook deelde Iona enkele foto’s van hun nieuwe stek die al honderden keren werden geliket en gedeeld.

