Martelkamers zijn volgende stap van sadistisch drugsgeweld: “Dit komt zo uit een draaiboek van Mexicaanse kartels”

Cédric Maes Patrick Lefelon

08 juli 2020

18u00

Drugscriminelen die elkaar bewerken met hete strijkijzers of knuppels zijn niets nieuws onder de zon. Een netjes ingerichte martelkamer zoals de Nederlandse politie onlangs ontdekte, is dat wel. “Dit is next level, voorbereid op het allerergste. Het drugsgeweld stijgt naar ongeziene sadistische praktijken, en ook de coke-snuivers dragen hiervoor een verantwoordelijkheid.”