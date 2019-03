Martelen, moorden en verkrachten: schokkend onderzoek naar parkwachters van WWF Guy Van Vlierden

04 maart 2019

17u16 3 Het WWF beschermt de dieren. Maar met wat haar parkbewakers uitrichten met mensen, zit het kennelijk niet zozeer in. De nieuwssite Buzzfeed onderzocht dat een jaar lang in zes verschillende landen — en vond hoe de brutaalste misdaden werden vergoelijkt en zelfs beloond.

Shikharam Chaudhary stierf in juni 2006 in het cachot van Chitwan National Park in Nepal. Hij was daar opgesloten omdat hij stropers geholpen zou hebben door de hoorn van een neushoorn in zijn tuin te verbergen. Die hoorn werd echter nooit gevonden en tot een formele inverdenkingstelling kwam het niet. Maar nadat hij de geest had gegeven, wees een autopsie wel uit dat hij stierf door zwaar geweld. De precieze doodsoorzaak werd omschreven als “buitensporige druk op achterkant en linkerzijde van de borstkas”, waardoor hij gestikt zou zijn.

