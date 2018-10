Marokko wil geen migrantencentrum op grondgebied, ook niet met Europees geld IB

03 oktober 2018

04u33

Bron: Belga 5 Marokko is niet van plan om op zijn grondgebied een controlecentrum in te richten waar migranten zouden worden opgevangen in afwachting van hun eventueel asiel in Europa. Dat zegt de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken vandaag in de Duitse krant Die Welt.

"Marokko is over het algemeen tegen elke vorm van controlecentra. Dat is een essentieel onderdeel van ons migratiebeleid en een soeverein standpunt", aldus Nasser Bourita in een opiniestuk in de krant.

Binnen de Europese Unie is er wel een akkoord om controlecentra in te richten in de lidstaten rond de Middellandse Zee. Maar daarvoor is dus wel nog het akkoord nodig van die landen. Marokko lijkt alvast niet geïnteresseerd.

"Contra-productief"

Bourita verzekert dat zelfs als de EU met extra geld over de brug komt, hem dat niet zal overtuigen. Volgens de minister zijn dergelijke centra "contra-productief".

Het standpunt van de andere Noord-Afrikaanse landen is niet bekend.