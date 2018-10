Marokko wil einde maken aan wintertijd TTR

26 oktober 2018

15u31

Bron: Belga 0 De Marokkaanse regering heeft vandaag een ontwerpdecreet aangenomen waardoor "de zomertijd, die momenteel van kracht is, permanent ingevoerd zal worden". Het is nog onduidelijk of de maatregel aanstaande zondag al van kracht zal zijn.

Marokko zou zondag overgaan naar de wintertijd. De regering wil nu de zomertijd behouden om de gevolgen van de switch op "verschillende niveaus te vermijden". De beslissing botste op onbegrip en grote ontevredenheid op de sociale media.



De nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) kondigde al aan "na de beslissing van de regering" vanaf zondag de uren van haar vluchten te zullen aanpassen over de verschillende luchthavens in het land.

Discussie

Marokko voerde in 2008 de regeling van zomer- en wintertijd in, om het energieverbruik te doen dalen, zoals verschillende Europese landen ook al hadden gedaan.



In Europa woedt de discussie over winter- en zomertijd al langer. Tegen april zou elke lidstaat aan de Europese Commissie moeten meedelen of hij voor permanente zomer- of wintertijd kiest. Wie voor de zomertijd kiest, laat de klok vanaf dan onberoerd, wie voor wintertijd gaat, zou eind oktober 2019 nog een allerlaatste keer de wijzers een uur terugdraaien.

