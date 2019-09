Marokko richt crisiscel op die gestrande Thomas Cook-reizigers moet opvangen IB

24 september 2019

01u54

Bron: Belga 3 Het Marokkaanse ministerie van Toerisme heeft een crisiscel opgericht, die de repatriëring van duizenden klanten van de Britse reisorganisatie Thomas Cook moet opvolgen en omkaderen. Belgische klanten in het buitenland kunnen ook bellen naar het noodnummer dat de FOD Buitenlandse Zaken heeft geopend.

De Marokkaanse autoriteiten gaven geen specifiek aantal toeristen die getroffen zijn, of hoe de cel juist te werk zal gaan. De cel moet zoveel mogelijk informatie verspreiden.

Vorig jaar ontving Marokko ongeveer 683.000 Britse toeristen, voor in totaal 2,14 miljoen overnachtingen, zo blijkt uit cijfers van het Marokkaanse toerismeobservatorium. Bij die cijfers is niet specifiek vermeld welke fractie met Thomas Cook reisde.

Volgens de lokale pers zullen vooral Marrakech en Agadir getroffen zijn door het faillissement van de Britse reisgroep.

Noodnummer

De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken heeft het noodnummer +32 2 501 40 00 geopend om Belgen in het buitenland bij te staan die problemen ondervinden door de situatie bij Thomas Cook. Wie in het buitenland is en als klant van Thomas Cook getroffen is, kan terecht op het noodnummer.

