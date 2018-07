Marokko ontmantelt netwerk van handelaars in vervalste papieren voor Europa kv

19 juli 2018

17u02

Bron: Belga 0 Een vijftiental mensen, die ervan worden verdacht valse paspoorten en verblijfsvergunningen te verkopen aan illegale migranten die naar Europa willen vertrekken, zijn in Marokko gearresteerd. Dat hebben de Marokkaanse autoriteiten vandaag meegedeeld.

"Twee illegale migranten werden eerder opgepakt op de luchthaven Mohammed V, de grootste van het koninkrijk in de omgeving van Casablanca, toen ze zich wilden inchecken voor een vliegtuig richting Europa met in hun bezit valse verblijfsvergunningen", verklaarde het Centraal Bureau voor Gerechtelijk Onderzoek (BCIJ).

Hun arrestatie leidde tot die van veertien verdachten van een "crimineel netwerk met vertakkingen in verschillende steden van het koninkrijk. Die bende had zich gespecialiseerd in "de vervalsing van reis- en verblijfsdocumenten en de organisatie van illegale immigratieoperaties", voegde de BCIJ eraan toe.

Bij huiszoekingen werden "zegels van verschillende buitenlandse ambassades en van Marokko, Marokkaanse en buitenlandse paspoorten (...) en verblijfsvergunningen naast materiaal dat gebruikt werd voor het vervaardigen van documenten, in beslag genomen", aldus dezelfde bron. "Het netwerk richtte zich vooral op jongeren die dromen van een leven in Europa".

Marokkanen en migranten uit Afrika bezuiden de Sahara proberen vanuit het Noord-Afrikaanse land op illegale wijze Europa te bereiken aan boord van boten van mensensmokkelaars of door de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla binnen te geraken.