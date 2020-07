Marokko legt opnieuw totale lockdown op in toeristische havenstad Safi met 300.000 inwoners

nla

05 juli 2020

15u55

Bron: Belga

1

De Zuid-Marokkaanse toeristische havenstad Safi is vannacht weer in een totale lockdown geplaatst uit vrees voor de verspreiding van het coronavirus. Marokko is bezig met een geleidelijke versoepeling van de erg strenge coronamaatregelen, maar in een visconservenfabriek in Safi is volgens de autoriteiten een nieuwe uitbraak van het gevreesde virus vastgesteld.