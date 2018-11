Marokko investeert 2,1 miljard in eerste hogesnelheidstrein in Afrika (maar daar is niet iedereen tevreden mee) Arne Adriaenssens

18 november 2018

13u39

Bron: CNN 0 Vanaf eind deze maand kunnen reizigers tussen Tangier en Casablanca gebruik maken van een hogesnelheidstrein. Dit is de eerste in zijn soort in Afrika. De Marokkaanse koning Mohamed VI en Frans president Macron huldigden het prestigeproject donderdag trots in, maar de stemmen in het Noord-Afrikaanse land klinken verdeeld.

Twee uur. Op die tijd overbrug je binnenkort de meer dan 330 kilometer die het uiterst noordelijke Tangier en de populaire badstad Casablanca van elkaar scheiden. Dat is minder dan de helft van de tijd die het je vandaag met een gewone trein kost.

Met de eerste hogesnelheidstrein op Afrikaanse bodem hoopt koning Mohamed VI de dalende toerismecijfers opnieuw aan te zwengelen. De koning investeert al enkele jaren intensief inde modernisering van zijn Noord-Afrikaanse koninkrijk. Zeker de minder aantrekkelijke steden –zoals Tangier- ondergaan een welverdiende transformatie.

Daar is natuurlijk een aanzienlijk prijskaartje verbonden. De snelle treinverbinding tussen Tangier en Casablanca alleen kost de overheid al 2,1 miljard euro. Ze worden daarin echter gesteund door bondgenoten Saudi-Arabië, Koeweit, de Verenigde Arabische Emiraten en Frankrijk, die op zijn beurt ook de bouwer van de bewuste TGV/LGV is. Frans president Emmanuel Macron was ook de eregast bij de inhuldiging van de trein, eerder deze week.

Toch klinkt er ook her en der kritiek op het prestigeproject en zijn kostprijs. Zouhair Ait Benhamou, een economisch analist aan de Franse Financia Business School, ziet het alvast somber in. “De reden dat het TGV-systeem zo goed werkt, is omdat de Franse overheid het sterk subsidieert”, zegt hij tegen CNN. “Mocht het passagiersaantal na enkele jaren nog steeds lager zijn dan verwacht, zal er voor de Marokkaanse overheid ook niets anders opzitten dan zelf diep in de buidel te tasten.”

Sociale prijzen

Zo ver zal het volgens koning Mohamed VI echter niet komen. Volgens hem zullen er binnen drie jaar zo’n zes miljoen passagiers per jaar pendelen op de omstreden lijn. Dat is het dubbele van de 3 miljoen personen die nu al jaarlijks de trein nemen op het traject Tangier-Rabat-Casablanca.

Die optimistische cijfers zal hij naar eigen zeggen kunnen waarmaken door meer economische activiteiten te creëren langs de spoorlijn. Peugeot zou al luidop aan het denken zijn om een fabriek in Kenitra (een stad ongeveer halverwege tussen Tangier en Rabat) te bouwen. De voordelen die de snelle verbinding met zich mee zou brengen, zou de autobouwer volgens de koning over de streep kunnen trekken.

Volgens ONCF, de Marokkaanse treinorganisatie, is deze lijn een logische stap. “De capaciteit van deze treinverbinding was te klein voor de grote vraag. We moesten dus sowieso uitbreiden”, zegt directeur Mohamed Rabie Khlie. De prijzen voor een ritje tegen hoge snelheid zouden ook sociaal gehouden worden. “We willen geen toeristentrein maken. Het toestel is bedoelt voor de Marokkanen. We zullen de prijzen dus aanpassen aan de Marokkaanse koopkracht.”

Uitbreidingsplannen

Omar Balafraj heeft er toch geen goed oog in. Het Marokkaanse, socialistische parlementslid was één van de drijvende krachten achter de ‘Stop TGV’-actie. Die wilde het project tegenhouden en het geld elders investeren. “Marokko is een arm land en de belangrijkste prioriteit zou dus onderwijs moeten zijn”, zegt hij ondubbelzinnig. Nu de infrastructuur gebouwd is en de eerste reizigers binnen enkele weken aan boord gaan, lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat hij het project nog van de rails kan krijgen.



Mocht deze eerste lijn een succes worden, heeft ONCF trouwens ook al uitbreidingsplannen klaarliggen. Zo willen ze ook het Noord-Marokkaanse binnenland aan het netwerk koppelen.