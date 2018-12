Marokko diep geschokt over wrede moord op Scandinavische toeristes: “Het is hier normaal veilig” Bob van Huet ADN

21 december 2018

10u08

Bron: AD.nl, ANP 136 Marokko is erg geschrokken van de dood van twee toeristes. De autoriteiten spreken van een “uitzonderlijk beestachtige moord” en beloven alle openheid in het onderzoek naar de eerste terreurdaad sinds jaren in het 'veilige’ land.

Stukje bij beetje kwam het nieuws naar buiten over de gruwelijke moord op de twee Scandinavische meisjes, die dood in het Atlasgebergte in Marokko werden aangetroffen.

Islamitische Staat

Steeds duidelijker wordt dat de vrouwen uit Noorwegen en Denemarken slachtoffer waren van een terreuraanslag. Hun kelen werden doorgesneden, een van hen zou zijn onthoofd. De moord op één van de vrouwen werd gefilmd, “vijanden van Allah” zegt een dader herhaaldelijk. Vier verdachten, die in een authentieke video poseren met de vlag van Islamitische Staat en trouw zweren aan leider Abu Bakr Al-Baghdadi, zijn opgepakt. De mannen hebben banden met IS, bevestigen de Marokaanse autoriteiten.

Volgens Abdellah Rami, een Marokkaanse veiligheidsexpert, zou dit de eerste terroristische aanval zijn buiten een grote stad. De laatste grote aanslag in Marokko was in 2011, op een café in Marrakesh. Toen kwamen 17 mensen om. “Het is duidelijk wat de ideologie hierachter is. Was het een slapende cel of hebben ze dit zelfstandig georganiseerd?”, vraagt Rami zich hardop af in The New York Times.

Syriëgangers

Voor de Marokkaanse overheid is de aanslag bijzonder pijnlijk. Ze loopt voorop in de strijd tegen islamitische terreur. Er wordt intensief samengewerkt met westerse veiligheidsdiensten, wat de nodige aanslagen in West-Europa zou hebben voorkomen. De veiligheidsdiensten pochen maar al te graag met de 340 complotten en 167 terreurcellen die ze sinds 2002 opgerold hebben. Niettemin telt Marokko zo’n 1.700 Syriëgangers. Maar het land zelf bleef aan terreur ontsnappen.

Toerisme

Marokko is nu erg geschrokken. Om de slachtoffers, het verdriet van de nabestaanden en de wreedheid van hun dood, terreur in hun land. Maar ook om de mogelijke lokale gevolgen. Volgens terreurexpert Rami hebben de terroristen ook een kwetsbare en lastig te beschermen sector van de Marokkaanse economie geraakt: het toerisme. Verschillende landen hebben hun reisadvies naar het land inmiddels aangescherpt.

Toerisme is na landbouw de belangrijkste bron van inkomsten van Marokko. Het aantal toeristen groeit al jaren, vorig jaar bezochten meer dan 11 miljoen toeristen het Noord-Afrikaanse land. En de afgelopen jaren trok Marokko juist extra toeristen aan, na aanslagen in andere, concurrerende, reisbestemmingen als Tunesië en Turkije.

Verslagenheid

De bewuste streek waar de vrouwen werden gedood, behoort tot een van dé toeristische trekpleisters. In Imlil heerst dan ook verslagenheid na de dubbele moord. “Onze regio is veilig, degenen die dit hebben gedaan komen niet hiervandaan”, aldus een lokale herbergier. De baas van een restaurant had de vrouwen nog bediend enkele dagen vooraleer ze vermoord zouden worden.

“Ze hadden het naar hun zin. Ze zeiden dat ze de Toubkal wilden beklimmen, de hoogste berg van het Atlasgebergte. De politie heeft onze camerabeelden opgevraagd. We snappen niet hoe iemand tot zoiets in staat kan zijn. Zoiets vreselijks is hier nooit eerder gebeurd.”