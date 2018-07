Marokkaanse vrouw uit Bilzen in coma, zes kinderen gewond bij zwaar verkeersongeval in Spanje mvdb

13 juli 2018

16u52

Bron: TV Limburg - La Vanguardia 5 Een Marokkaanse vrouw (38) uit Bilzen is dinsdag in het Zuidwest-Spaanse Fuente de Cantos in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na een zwaar verkeersongeval waarbij haar zes kinderen gewond raakten. Ook de vader liep verwondingen op.

De monovolume waar het achtkoppige gezin inzat, kwam op een snelweg in aanrijding met een vrachtwagen. Het gezin was voor hun vakantie per auto onderweg naar Marokko. De vader zou de imam zijn van de moskee van Bilzen.

Zijn vrouw ligt volgens TV Limburg nog steeds in coma. Onder de zes gewonde kinderen zijn een baby, een vierjarige jongen en een tienjarig meisje. Fuente de Cantos ligt zo'n 100 kilometer ten noorden van Sevilla.