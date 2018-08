Marokkaanse regering zaait verwarring met wetsontwerp over herinvoering legerdienst AV

22 augustus 2018

16u42

Bron: ANP 0 De Marokkaanse regering heeft verwarring gezaaid met een wetsontwerp dat stelt dat de dienstplicht onder jongeren opnieuw zou worden ingevoerd. De bedoeling is “de integratie van jongeren in het beroeps- en sociale leven” te verbeteren, zo luidde het in een communiqué van het Marokkaanse koninklijk paleis. Dat plan blijkt nu wel heel vaag te zijn en is nog niet officieel bevestigd.

Het wetsontwerp zou volgens Marokkaanse media begin deze week op een kabinetsvergadering in de stad Tétouan zijn goedgekeurd. Er zijn details van het plan verspreid, maar van officiële zijde is er nauwelijks iets vernomen. En dat terwijl koning Mohammed VI in zijn toespraak tot de natie het eergisteren juist had over "de dramatische jeugdwerkloosheid".

Hij stelde een reeks maatregelen voor om jongeren beter op te leiden en beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt, maar repte niet over dienstplicht. Sommige media suggereren dat het plan misschien wel is goedgekeurd, maar dat niemand weet waar het geld vandaan moet komen. Andere bronnen suggereren dan weer dat de eersten al in oktober worden opgeroepen en zes jaar cel kunnen krijgen als ze weigeren.

Praktisch niet haalbaar

Wat vaststaat is dat het niet eenvoudig zal zijn om de drie tot vier miljoen jonge mannen en vrouwen van 19 tot 25 jaar op te roepen, uit te rusten, onderdak te bieden en te trainen gedurende een jaar lang. Het leger heeft de middelen in ieder geval niet: er zou niet voldoende ondersteuning zijn en volgens waarnemers runt de regering het leger met een 'schamele' 3 miljard euro per jaar.

De lokale media suggereren daarom ook dat niet alle mensen in de leeftijdsgroep, maar bepaalde groepen zullen worden geselecteerd. Zo zouden bijvoorbeeld in de eerste plaats afgestudeerden worden opgeroepen. De koning bekritiseerde in zijn toespraak fel het onderwijs omdat er voor veel afgestudeerden geen job is. "We kunnen niet toestaan dat ons onderwijsstelsel groepen werklozen blijft produceren die met hun academische titels enorme problemen hebben ergens werk te vinden", zei de Marokkaanse vorst begin deze week.

Afgeschaft in 2006

In Marokko werd de dienstplicht twaalf jaar geleden afgeschaft. In 1999 besloot de toenmalige koning Hassan om een militaire plicht van twaalf maanden in plaats van achttien, in te voeren. In 2006 koos zijn opvolger, Mohammed VI, om de dienstplicht volledig af te schaffen.

In de praktijk zou het dus nog jaren kunnen duren voor de regering het plan kan uitvoeren. En dan zijn er nog meer dienstplichtigen, want meer dan een kwart van de bevolking is jonger dan vijftien. Of de dienstplicht effectief opnieuw in het land wordt ingevoerd, valt dus nog af te wachten.

