Marokkaanse regering besluit om zomertijd aan te houden: 96 procent van de bevolking stemde tegen nieuwe systeem AW

28 oktober 2018

18u55

Bron: Belga 0 De beslissing van de Marokkaanse regering om de zomertijd aan te houden - minder dan 48 uren voor de uurwerken zouden bijgesteld worden - heeft flink wat ongenoegen en verwarring veroorzaakt in het Noord-Afrikaanse land. Dat berichten lokale media zondag.

De regering kondigde vrijdag aan dat de zomertijd het ganse jaar behouden zou blijven om minder elektriciteit te verbruiken. Kort daarna kondigde de minister van onderwijs aan dat vanaf 7 november de schooldag één uur later zal starten en ook een uur later eindigt om aan te sluiten bij het nieuwe systeem.



Onbegrip en onvrede

De beslissing botste meteen op onbegrip en grote ontevredenheid op sociale media. Velen wezen er op dat de tijdsaanduiding op bijvoorbeeld computers en smartphones zondag automatisch een uur werd teruggedraaid.



Een onderzoek van MFM Radio, gevestigd in kuststad Casablanca, leert dat zowat 96 procent van de respondenten het nieuwe systeem verwerpen. Opponenten wijzen er op dat het behoud van de zomertijd schadelijk is voor hun biologische klok en negatief is voor schoolkinderen die laat huiswaarts keren.

“Zonder instemming van publiek”

Een aantal advocaten heeft de regering bekritiseerd, omdat die beslissingen neemt zonder de instemming van het publiek. "Dit zal problemen veroorzaken voor gezinnen en werknemers", aldus advocaat Abdul-Sadek Brami op nieuwsportaal Hespress. "Er zal een protestmars georganiseerd worden om de verwerping door het volk van dit tijdsysteem te verwoorden.”



Van officiële zijde is er geen directe commentaar.

