Marokkaanse leerkracht roept op om Belgische vrijwilligsters in korte broek te onthoofden: haatverspreider opgepakt Man wordt vervolgd voor het aanzetten tot terroristische daden HAA

06 augustus 2019

20u47

Bron: Belga, YouTube, VRT, RTL Info 510 De Marokkaanse politie heeft een man opgepakt die op Facebook had opgeroepen tot onthoofding van enkele Belgische vrijwilligers in Marokko. De jonge vrouwen van Bouworde vzw hadden een filmpje gedeeld van hun werk op een werf in het zuiden van Marokko, waarin ze onder een stralende zon in korte broek te zien zijn.

De man die het haatbericht had verspreid, is een 26-jarige leraar uit het noorden van Marokko. Hij werd maandag gearresteerd. Volgens de Marokkaanse staatsveiligheid zal de twintiger vervolgd worden voor “het aanzetten tot terroristische daden".

Het filmpje van de Belgische vrijwilligsters, dat opgenomen werd in een dorp nabij van Taroudant, verscheen drie dagen geleden op YouTube en werd ook getoond op de Marokkaanse televisie. Ook Ali El Asri, van de regerende Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling (PJD) uitte zijn woede om de kledingkeuze van de vrijwilligers. “Sinds wanneer gaan Europeanen werken in kledij die bedoeld is om te zonnebaden”, hekelde de man op Facebook.

“Geen gevaar”

Vele andere commentaren daarentegen prezen echter de "toewijding" van de vrijwilligers die "het werk kwamen doen in plaats van de lokale leiders". De jonge vrijwilligers werkten samen met een lokale vereniging, legden ze uit in de reportage. "De mensen zijn erg aardig en vriendelijk, ik hou van Marokko", getuigde Luna, een van de jongeren die in de video werd geïnterviewd.

Volgens Bouworde vzw zijn de jongeren ter plaatse op geen enkel moment in gevaar geweest, klinkt het in een reactie aan de VRT. Bouworde vzw is een organisatie die wereldwijd vrijwilligersreizen organiseert voor jongeren tussen 15 en 30 jaar.