Marokkaanse koning vraagt regering dringend werk te maken van gezondheid en onderwijs lva

30 juli 2018

04u41

Bron: belga, ANP/BuzzR 0 Mohammed VI van Marokko heeft zondagavond in een toespraak op televisie een oproep gedaan aan de regering om dringend werk te maken van de toestand van onderwijs en gezondheid in het land.

Ondanks de "verwezenlijkingen heb ik het gevoel dat we tekortkomen op sociaal vlak", zei de koning in zijn toespraak naar aanleiding van zijn negentiende jaar op de troon.

Hij wijst met de vinger naar sociale steunprogramma's die overlappen, incoherent zijn en er niet in slagen duidelijk af te lijnen wie voor de programma's in aanmerking komt.

Daarom wil hij een "nationaal inschrijvingssysteem voor families die beroep kunnen doen op sociale bijstand" en nodigt hij de regering uit "een omvattende en grondige hervorming" van de bestaande programma's uit te voeren.

Marokko staat bekend omwille van zijn schrijnende sociale ongelijkheid en jeugdwerkloosheid.

Koning Mohammed VI

De Marokkaanse koning Mohammed VI besteeg de troon op 30 juli 1999. Mohammed was een week eerder, op 23 juli, koning geworden toen zijn vader koning Hassan II overleed.

Bij zijn aantreden beloofde de toen 35-jarige 'M6' zoals hij al snel werd genoemd om de armoede en corruptie in zijn land aan te pakken, werk te scheppen en de mensenrechten te eerbiedigen. Tijdens zijn regeringstijd is vooruitgang geboekt, maar de zeggenschap van de Marokkanen over het landsbestuur is niet vergroot. De koning is begin- en eindpunt van alle belangrijke beslissingen en hij is ook een belangrijke factor in de economie als partner of eigenaar van tal van ondernemingen.

De laatste jaren heeft de gezondheid van de koning aanleiding gegeven tot zorg. Begin dit jaar onderging hij een hartoperatie in Frankrijk en sindsdien is hij volgens waarnemers maar weinig in Marokko geweest. Opvallend tijdens zijn herstelperiode was de totale afwezigheid van echtgenote prinses Lalla Salma, die sinds eind 2017 niet meer in het openbaar is verschenen en dus ook niet op foto's stond van het bezoek dat de koninklijke familie in het ziekenhuis bracht aan Mohammed.

Berichten dat de koning is gescheiden en dat Lalla Salma huisarrest heeft, zijn nooit bevestigd of ontkend en officiële Marokkaanse media wagen zich uit angst voor represailles niet aan speculaties. Maar het verdwijnen van Lalla Salma valt extra op omdat zij de eerste echtgenote van een Marokkaanse vorst was die ook publieke taken vervulde, zowel in Marokko als in het buitenland. Zo vertegenwoordigde zij haar man in 2013 bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander.