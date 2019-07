Marokkaanse koning verleent gratie aan duizenden gevangenen tvc

30 juli 2019

08u54

Bron: Belga 0 Koning Mohammed VI van Marokko heeft duizenden gevangenen gratie verleend. Hij deed dat ter gelegenheid van zijn jubileum als vorst. Mohammed trad 20 jaar geleden aan als koning.

Volgens een officiële verklaring werd de straf van 4.764 gevangenen kwijtgescholden. Onder de gelukkigen zijn ook mensen die in 2016 werden aangehouden en veroordeeld tijdens maandenlange protesten in het noordelijke Rif-gebied. Geschat wordt dat er toen meer dan 400 zijn aangehouden, van wie er eerder al 250 gratie kregen.

In een toespraak bij zijn paleis in de stad Tetouan zei de monarch dat hij blij is met de vooruitgang in infrastructuur en in de vrijheden in zijn land. Hij zei echter ook dat de inspanningen nog niet genoeg resultaat hadden.

De 55-jarige Mohammed V1 volgde in 1999 zijn vader Hassan II op.