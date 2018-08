Marokkaanse koning verleent gratie aan 188 betogers LVA

22 augustus 2018

04u24

Bron: ANP, Belga 0 De Marokkaanse koning Mohammed VI heeft naar aanleiding van het Offerfeest gratie verleend aan 188 personen die werden opgepakt in verband met de protestbeweging Hirak die in 2016 en 2017 tot onrust leidde in het noorden van het land. Dat meldde de Marokkaanse mensenrechtenraad CNDH.

Het is niet bekend hoeveel personen precies zijn veroordeeld in verband met de protesten in de Rif, waarbij in totaal meer dan 400 betogers werden opgepakt. Op 26 juni veroordeelde de rechtbank in Casablanca wel nog 53 activisten die de harde kern van Hirak vormen, tot gevangenisstraffen van één tot twintig jaar. Ze tekenden allemaal beroep aan, dat in oktober wordt behandeld.

Een van de in juni veroordeelde activisten was Nasser Zefzafi, de leider van de beweging die meer economische en sociale ontwikkeling in de streek van het Rifgebergte eist. Hij werd schuldig bevonden aan "aanslag op de veiligheid van de staat". Hij behoort niet tot de personen die gratie krijgen.

De protesten braken in 2016 uit nadat een visser in een vuilniswagen was vermorzeld. Hij protesteerde tegen de gemeente, die zijn koopwaar in beslag had genomen. De bevolking kwam vervolgens op de been en demonstreerde tegen corruptie en onderdrukking.