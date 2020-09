Marokkaanse activisten eisen doodstraf voor kindermisbruikers en -moordenaars na verkrachting en moord 11-jarige jongen NLA

13 september 2020

13u35

Bron: Gulf News 2 Het misbruikte en gewurgde lichaam van de 11-jarige Adnane werd vrijdagavond gevonden door de politie in Tanger, in het noorden van Marokko. De dader, een 24-jarige man, was op bewakingscamera’s met de jongen te zien. Hij is inmiddels opgepakt en in verdenking gesteld. Met de hashtag ‘JusticeForAdnane’ vragen Marokkanen gerechtigheid voor Adnane en eisen de doodstraf voor kindermisbruikers en -moordenaars.

Maandag gaf Adnanes vader zijn zoon als vermist op. Hij was medicijnen voor het gezin gaan kopen, maar kwam niet meer terug. Vrijdag vond de politie in Tanger het lichaam nabij zijn ouderlijk huis terug.

De dader, een 24-jarige man die in dezelfde buurt als Adnane woont, werd door bewakingscamera’s met de jongen gefilmd op de dag van zijn verdwijning. Hij had de jongen mee naar huis gelokt. De man is inmiddels opgepakt en in verdenking gesteld, maar het onderzoek loopt nog.

Het eerste onderzoek toonde aan dat Adnane misbruikt en gewurgd werd. Na zijn dood is hij in een tuin vlakbij begraven. Een autopsie moet de doodsoorzaak bevestigen.

Doodstraf voor kinderverkrachters en -moordenaars

Op sociale media reageren Marokkanen verontwaardigd en aangedaan door het nieuws. Met de hashtag ‘JusticeForAdnane’ eisen ze dat de doodstraf voor kinderverkrachters en -moordenaars wordt ingevoerd.

In Marokko bestaat de doodstraf nog altijd, maar sinds 1993 werd er geen meer uitgevoerd. De straffen worden ook alleen opgelegd bij een beperkt aantal misdrijven, waaronder moord met verzwarende omstandigheden, foltering, gewapende overvallen, enzovoort.