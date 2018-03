Marokkaan die vastzit in Polen blijkt hulpje van topterrorist Abaaoud GVV

07 maart 2018

13u31 0

Een Marokkaan die anderhalf jaar geleden in Polen opgepakt werd, blijkt nu tot de IS-cel achter de terreur in Brussel en Parijs te behoren. Volgens het Poolse gerecht verbleef hij eind 2014 in Turkije met de Molenbeekse aanslagplanner Abdelhamid Abaaoud en de twee kandidaat-terroristen die korte tijd later werden gedood in Verviers — de Belgen Khalid Ben Larbi en Soufiane Amghar.

Mourad T. (27) zou in december 2014 naar Europa gereisd zijn onder de valse identiteit van een Syrisch vluchteling. Hij verbleef onder meer in Hongarije, Oostenrijk en Tsjechië alvorens neer te strijken in het Poolse Rybnik, waar hij in september 2016 werd gevat. Vermoed wordt dat hij dienst deed als verkenner voor de terroristencel.

De man zit nog altijd achter de tralies en zal zich binnenkort voor de rechtbank in het Poolse Katowice moeten verantwoorden.