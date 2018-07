Marnix (65) en Nadia (63) zagen hun mobilhome voor hun ogen ontploffen in Mont Saint-Michel: "Net op tijd wakker" Jeffrey Dujardin

22 juli 2018

20u00

Bron: Eigen berichtgeving 41 In de nacht van afgelopen woensdag op donderdag is op een parking aan de Mont Saint-Michel in de Franse gemeente Beauvoir de nieuwe mobilhome van Marnix (65) en Nadia (63) in brand gevlogen en ontploft. Het koppel werd uit hun slaap gewekt door geknetter van vuur en kon tijdig ontsnappen uit de mobilhome. "We zochten de rust op met ons tweetjes, vier dagen later zagen we het ontploffen voor onze ogen."

Mont Saint-Michel, het stond al lang op het verlanglijstje van de 65-jarige Marnix uit Heusden. Hij en zijn vrouw Nadia (63) besloten om een 22-jarige mobilhome te kopen via een handelaar en daarmee de rust op te zoeken in Frankrijk. "Een vakantie op het gemak, eens tijd nemen voor elkaar. Rustig met zijn twee", zegt Marnix. Ze hadden de gekeurde mobilhome een drietal weken geleden gekocht. Na een tweetal weken proper maken en plannen, besloten ze richting Frankrijk te rijden. Niemand wist dat 4 dagen later en 650 kilometer verder hun mobilhome zou ontploffen. Ze hadden hem zelfs al een koosnaam gegeven: "Kamiel, omdat hij al op leeftijd was."

"Brokstukken vlogen in het rond"

"We lagen woensdagnacht te slapen in onze mobilhome toen ik wakker werd door een getik", zegt Nadia. "Ik dacht eerst dat het regen was, dus ik riep naar Marnix om het raam alvast toe te doen. Toen ik vooraan ging kijken zag ik in de zijspiegel van de wagen de vlammen uit onze mobilhome schieten. Ik riep onmiddellijk naar mijn man: ‘Kamiel staat in brand!’ We vluchtten direct naar buiten. Ik zonder iets aan mijn voeten, in een nachtkleed zonder ondergoed. Marnix zonder vals gebit maar hij had gelukkig zijn pyjama nog aan." Nog geen vijf minuten later stond de mobilhome volledig in vuur en vlam.

Er werden pogingen ondernomen om de brand te blussen door Marnix en omstaanders, maar niks hielp. Ondertussen verzamelden de kijklustigen zich rond de brandende 'Kamiel'. Een zeer gevaarlijke situatie, mits er in de mobilhome een gastank klaarstond om te ontploffen. "Er was een gigantische knal, dat kan je u niet voorstellen", zegt Marnix. "Brokstukken vlogen alle kanten uit, waarbij enkele ramptoeristen geraakt werden."

Brandweer stond machteloos

Eén persoon raakte gewond aan de buik, een andere aan de schouder. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. De brandweer stond machteloos tegen het vuur en had geen andere keuze dan het te laten uitbranden. "We zijn alles kwijt, ik gok tussen de 15.000 à 18.000 euro in totaal", aldus Nadia. "De mobilhome was ook niet verzekerd tegen zo’n zaken, we dachten dat het niet kon omwille van de leeftijd. Dus we blijven momenteel achter met niets. Een geluk wel dat het gebeurd was op een parking, mochten we op een camping gestaan hebben zou de tol veel zwaarder geweest zijn. Andere mobilhomes en wagens konden op de parking afstand nemen.'

Het blijft een groot vraagteken wat er precies gebeurd is, zegt Marnix. "We hebben die 3 weken geleden gekocht, gekeurd. En na amper vier dagen ermee te rijden komen we dit tegen. Een zware klap in het gezicht." Wat het koppel wel niet zal vergeten waren de momenten erna. "Een Italiaans koppel bood ons kleren aan, dat was een zeer mooi gebaar. Ook de Franse gemeentepolitie was zo betrokken bij alles. Ze hielpen ons op alle mogelijk manieren, zochten een hotel voor ons, gaven ons zelf geld zodat we iets konden eten. Zeer warme en goede mensen. Chapeau", besloot Marnix.