Marmeren trap "met bloed van Jezus" in Rome voor het eerst in 300 jaar onthuld voor het grote publiek

13 april 2019



In Rome is de Heilige Trap, die bevlekt zou zijn met Christus' bloed van de kruisiging, voor het eerst in 300 jaar onthuld voor het grote publiek. Net op tijd voor Pasen.

De 28 treden van de Scala Sancta (de Heilige Trap, nvdr.) van Rome zouden volgens de traditie deel uitmaken van het pretorium van Pontius Pilatus in Jeruzalem, waar Jezus werd berecht voordat hij tot de kruisiging werd veroordeeld. Volgens middeleeuwse legenden zou de trap rond 326 door Sint-Helena, de moeder van Constantijn de Grote, van Jeruzalem naar Rome zijn gebracht.

De trap werd afgelopen donderdag geopend voor pelgrims en is te beklimmen tot Pinksteren, op 9 juni. Sinds 1723 was de trap in hout ingekapseld ter bescherming tegen verdere slijtage. Paus Innocentius XIII besloot toen dat de marmeren trap niet langer bestand was tegen de slijtage van de miljoenen pelgrims. Dat hout werd nu verwijderd ter restauratie.

Op handen en knieën

De bisschop van Rome, Angelo De Donatis, zegende de trap alvorens de katholieken op hun handen en knieën, onder het opzeggen van een gebed op elke trede, de marmeren trap op gaan. Er staan drie kruizen langs de trap. Men gelooft dat dat de plaatsen zijn waar Jezus viel en waar er zich, achter glazen venstertjes, bloeddruppels van hem bevinden. Pelgrims, die bescherming rond hun schoenen dragen om het marmer in stand te houden, kussen die kruisen terwijl ze naar boven gaan.

De trap leidt naar het Sancta Sanctorum (het Heilige der Heiligen, nvdr.). Dat was in de middeleeuwen de persoonlijke bidkapel van de pausen. Verschillende rooms-katholieke heilige relieken worden daar ook bewaard.

“Erg emotioneel”

Volgens restaurateur Paolo Violini van de Vaticaanse Musea had “niemand kunnen denken de marmeren trap ooit te beklimmen”. “We hadden het hout verwijderd om het te kunnen restaureren. Op het moment dat we zagen wat eronder zat, ontstond het idee om de trap volledig open te maken”, vertelt Violini.

“Ik heb de trap al eens beklommen toen het houten treden waren, maar nu is het ontroerender”, aldus een pelgrim. “Als je bedenkt dat Jezus hier was. Dat hij hier heeft geleden, dan is dat erg emotioneel.”

De trap blijft geopend tot 9 juni, waarna die opnieuw zal worden toegedekt.

