Marktwaarde Amazon daalt met 52 miljard dollar na dreigement Trump

28 maart 2018

18u35

Bron: Reuters 0 Amazon.com kreeg vandaag zware klappen op de beurzen in New York. Aandelen van de onlinewinkel gingen er met zeven procent op achteruit, goed voor een daling van 52 miljard dollar van de totale marktwaarde van het bedrijf. De aanleiding: Trump heeft bekendgemaakt dat hij de fiscale behandeling van het bedrijf wil herzien.

Nieuwswebsite Axios berichtte vandaag dat Trump bang is dat steeds meer detailhandels de strijd met Amazon niet aankunnen en kopje onder zullen gaan. De president zou daarom de fiscale behandeling van Amazon onder de loep willen nemen.

"Het Congres viseert Facebook, maar president Trump is daar niet in geïnteresseerd. In de plaats daarvan, is Amazon de techreus waar Trump achteraan wil gaan", schreef Axios, onder aanhaling van vijf bronnen die de zaak met de president besproken hebben.

De aandelen van techbedrijven staan momenteel al zwaar onder druk nadat Facebook eerder deze maand toegaf dat consultancybedrijf Cambridge Analytica misbruik had gemaakt van gebruikersinformatie.

"Met de zorgen om Facebook en regelgeving, is het nieuws dat Trump Bezos (Jeff Bezos, CEO van Amazon, red.) en Amazon viseert de komende maanden wel het laatste dat zenuwachtige techinvesteerders willen zien", zei analist Daniel Ives van GBH Insights. "Dit blijft als een donkere wolk over de aandelen hangen en in de ogen van (Wall) Street verhoogt dit het risicoprofiel."

Trump heeft in het verleden al vaker kritiek geuit op Amazon en zijn oprichter en CEO Jeff Bezos, die volgens Forbes me een nettowaarde van meer dan 100 miljard ook de rijkste persoon ter wereld is. Bezos is ook eigenaar van The Washington Post, een krant die al vaker erg tekeerging tegen Trumps kritiek van de nieuwsmedia. "Hij is geobsedeerd door Amazon", vertelde een bron aan Axios.

Amazon is doing great damage to tax paying retailers. Towns, cities and states throughout the U.S. are being hurt - many jobs being lost! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

The #AmazonWashingtonPost, sometimes referred to as the guardian of Amazon not paying internet taxes (which they should) is FAKE NEWS! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link