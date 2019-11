Mark Sanford geen kandidaat meer bij Republikeinse voorverkiezingen jv

12 november 2019

20u40

Bron: dpa 0 Mark Sanford, de gewezen gouverneur van de Amerikaanse staat South Carolina, is niet langer kandidaat voor de Republikeinse nominatie voor de presidentsverkiezingen van 2020. Dat heeft hij dinsdag gezegd.

De 59-jarige Sanford stelde zich twee maanden geleden kandidaat, en is een felle criticus van president Donald Trump. Hij trekt zijn kandidatuur nu weer in omdat hij er de afgelopen tijd niet in slaagde het voor hem belangrijkste punt op de agenda te zetten, dat van de nationale schuld. "Ik zet mijn race naar het presidentschap stop omdat de afzettingsprocedure mijn doel om van schuld, tekort en uitgaven een onderwerp te maken in het presidentieel debat momenteel onmogelijk heeft gemaakt", zei Sanford in een verklaring.

Ooit was de Republikein een rijzende ster binnen zijn partij, maar in 2009 kreeg zijn imago een deuk toen hij een week vermist was. Bij zijn terugkomst bekende hij bij zijn minnares in Argentinië te hebben verbleven.

Vorig jaar verloor hij zijn zitje in het Amerikaans Congres aan een door Trump gesteunde kandidaat. Daarvoor was hij twee ambtstermijnen gouverneur van South Carolina en zetelde hij ook in het Huis van Afgevaardigden.

De gewezen Massachusetts-gouverneur Bill Weld en gewezen parlementslid Joe Walsh blijven nu nog over als Trumps uitdagers. De president is echter nog altijd populair onder de Republikeinse kiezers, en verwacht wordt dat hij de Republikeinse nominatie een tweede keer zal binnenhalen.