Marius (24) redde vrouw van verdrinkingsdood: "Ik kookte vanbinnen" Leo van Raaij

02 februari 2018

23u31

Bron: Tubantia 0 De Nederlander Marius Hardeman redde vanmorgen het leven van een vrouw, die met haar busje in een vijver terechtgekomen was. "Van binnenuit sloeg ze nog maar heel zwak tegen het autoraam aan. Ik zag de angst in haar ogen en de moed zakte mij in de schoenen. En toen… bats!... sloeg ik de ruit door."

Aan de keukentafel van zijn ouders in het Noord-Nederlandse Lemelerveld zit Marius (24) vanmiddag nog vol adrenaline, wanneer hij zijn verhaal doet. Hij is pas twee uurtjes uit het Almelose ziekenhuis, waar hij vanwege onderkoelingsverschijnselen naartoe was gebracht. Zonder zich om zijn eigen veiligheid te bekommeren dook hij even na zeven uur vanochtend in het ijskoude water van een vijver langs de N35 bij Nijverdal.



Marius: "Er lag een bestelbusje in en er stonden twee, drie man bij te kijken. Nee, ze deden niets. Ze wisten niet wat ze moesten doen. ‘Ja, er zit nog iemand in’, zeiden ze.” Marius aarzelde geen moment, trok zijn schoenen en jas uit, plonsde in de vijver en zwom naar het busje, vijftien meter verderop.

Ik schreeuwde dat ze me moesten helpen. Ze moeten me over heel het bedrijventerrein gehoord hebben.

Elleboog

"Met mijn elleboog probeerde ik het autoraampje kapot te slaan, maar dat wilde niet lukken. Nee, de kou voelde ik eerst niet, ik kookte van binnen. Zat vol adrenaline. Ik schreeuwde naar de kant dat ze moesten helpen. Ze moeten me over heel het bedrijventerrein ’t Lochter gehoord hebben. Maar niemand ging ook het water in. Toen schreeuwde ik dat ik iets van metaal moest hebben, een breekijzer of zo. Een van de mannen aan de kant rende naar zijn busje en kwam terug met een steenbeitel van een meter. Hij liep wel een stukje het water in, maar kon niet zwemmen."



"Dus moest ik terug zwemmen om de beitel op te halen. Maar ook daarmee wilde het nog niet direct lukken, want ik had maar één hand. Met de andere moest ik me vasthouden aan het busje. Ik zag dat de vrouw met haar hoofd onder water kwam en nog maar zwak tegen het raam aan sloeg. De angst in haar ogen kwam ook bij mij binnen. De moed zakte mij in de schoenen. Toen voelde ik onder water de buitenspiegel, waar ik met een voet op kon gaan staan. En met twee handen sloeg ik toen… bats!.... het raam stuk. Ik dacht eerst nog ‘ik moet haar niet raken’. Maar, dacht ik ook, daar kunnen doktoren wat aan doen. Aan verdronken zijn niet."

Protocol

De vrouw kon zelf nog met Marius naar de kant zwemmen. Snel daarna arriveerden de hulpdiensten. "Ze vertelden mij dat ze zelf het water niet in waren gegaan. Het protocol is dat ze wachten op de duikploeg van de brandweer. Nou, dan was het te laat geweest, dat weet ik zeker." Waarom de hulpdiensten wachten, hoorde Marius ook: "Mijn lichaamstemperatuur was nog maar iets boven de 34 graden. Daaronder heb je kans op hartfalen."



De vrouw is vandaag in de loop van de dag eveneens weer uit het ziekenhuis ontslagen, zo hoort Marius van de politie. Hij wil graag contact met haar.

Het is wel haar leven. Dat is net zo belangrijk als het mijne. Marius Hardeman (24)

Held

Zou hij het weer doen? Marius: "Zonder twijfel! Dat is hoe ik ben. Het is wel haar léven. Dat is net zo belangrijk als het mijne." In de brandweerauto, waar hij werd opgevangen, en in de ambulance, werd hij direct gekroond tot held. "Het begint langzaam bij mij binnen te komen. Er kwam ook al een taart met ‘welkom thuis held’. Ik denk van mijn baas. Die had ik in de brandweerauto gebeld dat ik wat later op het werk zou zijn."