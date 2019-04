Marischka krijgt door blunder stadsbestuur honderdvoudige uitgekeerd: 35.700 euro. "Of ik het meteen terug wil storten?” Stad Den Haag keert 2,5 miljoen euro onterecht uit aan 69 personen Anne Kompagnie

08 april 2019

15u29

08 april 2019

Miljoenenblunder Een blunder van formaat bij het stadsbestuur van Den Haag: een groep bijstandsgerechtigden zou bovenop hun uitkering een premie ontvangen van enkele honderden euro's, alleen is door een fout veel meer geld gestort dan de bedoeling was. Aan 69 mensen werd een bedrag tussen 30.000 en 150.000 euro overgemaakt. Marischka Borgmeijer is een van hen, zij kreeg in plaats van 357 euro het honderdvoudige 35.700 euro. Ze is niet meteen van plan het geld terug te storten. "Ik ben geen oplichter, maar nu dat geld zomaar mijn kant is opgerold, denk ik: het heeft zo moeten zijn."

De selecte groep zijn steuntrekkers die via een zogeheten proefplaatsing bij een werkgever uitzicht hebben op een vaste baan. Ze kwamen in aanmerking voor een premie van enkele honderden euro’s. Althans, dat was de bedoeling. De uitbetaling van de premie pakte door de blunder van het stadsbestuur honderd keer hoger uit, bracht de krant De Telegraaf aan het licht. De gemeente bevestigde dat aan 69 mensen ten onrechte een bedrag tussen 30.000 en 150.000 euro is overgemaakt. Het gaat in totaal om zo’n 2,5 miljoen euro. Wellicht is de omvangrijke fout gemaakt door een verwisseling van een punt en een komma.



Volgens een woordvoerder van het stadsbestuur zijn “degenen aan wie de foutieve betalingen zijn verricht, inmiddels benaderd.” Wat er gebeurt met de mensen die al een deel van het geld hebben uitgegeven, is nog onduidelijk. “Ik wil niet op de zaken vooruitlopen”, aldus de zegsman aan onze collega’s van het AD.

“Geen oplichter”

Een van de 69 ‘gedupeerden’ is Marischka Borgmeijer (47). Ze weet heel goed dat ze de 35.794 euro die vorige weeek plots op haar rekening stond, ooit zal moeten terugbetalen. Maar ze schuift het op de lange baan: “Ik ben geen oplichter, maar nu dat geld zomaar mijn kant is opgerold, denk ik: het heeft zo moeten zijn.”

Borgmeijer die ooit een bruisend eetcafé had, en nu in een kringwinkel werkt, kampt sinds de breuk met haar ex met geldproblemen. “Als alleenstaande moeder zijn mijn vaste lasten altijd hoger geweest dan mijn inkomsten. Radeloos word je ervan. Als de nood aan de man is, eet ik bij mijn dochter. Het zou omgekeerd moeten zijn, maar met een huur van 725 euro en mijn huidige inkomen van 1.175 blijft er niets voor me over.”

Afgelopen donderdag kreeg Marischka een bericht van de bank. “Dat gebeurt altijd als er iets wordt bijgeboekt, vaak gaat het dan om een bedrag van 50 euro of zo. Mijn saldo toonde het bedrag, een bijschrijving vanuit de premie Sociale Zaken. Natuurlijk had ik meteen door dat het niet klopte, dat het een bedrag van 357 euro moest zijn en niet het honderdvoudige.”

Ook Marischka’s collega kreeg uit het niets een groot bedrag op haar rekening gestort. “Bij haar was het alleen al heel snel weer afgeboekt. Bij mij bleef het geld op mijn rekening staan.”

Borgmeijer ontving daarop een telefoontje van de bank. “De vraag was of ik het direct weer wilde terugstorten. Ik heb dat toegezegd. Maar even later ging ik nadenken. Zíj hebben toch de fout gemaakt? Als wij gewone mensen een fout maken, worden wij er altijd voor gestraft. Waarom zouden zij er nu wel gewoon mee weg mogen komen?”

Ik heb het geld naar een privérekening gestort en ben van daaruit mijn schulden af gaan betal Marischka Borgmeijer

Na een onrustige nachtje woelen besloot Borgmeijer eerst aan zichzelf te denken. “Ik heb het geld naar een privérekening gestort en ben van daaruit mijn schulden af gaan betalen. Een bedrag van 15.000 euro in totaal. Het resterende bedrag staat nog apart.”

“Ik kan het goed gebruiken”

Borgmeijer weet heel goed dat ze geen recht heeft op dat geld. “Maar ik kan het nu wel goed gebruiken. Elke keer als ik de bank de afgelopen tijd om een lening vroeg, werd het geweigerd. Ik werk nu vijf dagen in de week in de kringloopwinkel en verdien bijna niets. Ik had ook mijn handje op kunnen houden (‘bedelen’, red.), werken valt voor mij niet mee nadat ik na twee aanrijdingen nog dagelijks last heb van mijn nekhernia. Maar zo zit ik niet in elkaar: ik wil vooruit.”

Hoe ze nu denkt dat het verder gaat? Borgmeijer heeft geen idee. “Ik hoop in elk geval dat ik dit baantje behoud en de kans krijg het bedrag in termijnen terug te betalen. Dat deze gemeentelijke blunder me toch verder helpt in het leven.”

Vooralsnog heeft het geld de Haagse weinig rust gebracht. “Ik slaap niet meer van de stress, maar dat deed ik eerder al niet door de schulden. Mijn leven staat al jaren op z’n kop.”

De blunder van 2,5 miljoen euro is extra pijnlijk voor de financiële afdeling. Voor het overmaken van een dergelijk hoog bedrag zijn meerdere handtekeningen vereist. Er is een onderzoek ingesteld. Oppositiepartijen in de gemeenteraad hebben een spoeddebat aangevraagd.