Marineschip onderschept bijna 500 kilo coke op bootje voor de kust van Aruba Bonne Kerstens HAA

01 augustus 2019

16u23

Bron: AD.nl, ANP 0 Een marineschip heeft gisteravond een flinke drugsvangst gedaan in een bootje voor de noordkust van Aruba, een eiland in het zuiden van de Caribische Zee. De drugs en de opvarenden zijn vanochtend overgedragen aan de kustwachtautoriteiten. Dat meldt het ministerie van Defensie.

Tijdens een patrouille van de Dash, het kustwachtvliegtuig van de marine, werd ten noorden van Aruba een verdachte boot ontdekt. Een helikopter, die aan boord van het marineschip Zr.Ms. Groningen stond, wist de boot te stoppen. Eenmaal aan boord werd 470 kilogram cocaïne aangetroffen, goed voor een straatwaarde van ruim 23 miljoen euro.

De opvarenden zijn aangehouden op Aruba overgedragen aan de kustwachtautoriteiten. Waar de drugsboot en de smokkelaars vandaan komen, weet het ministerie van Defensie nog niet. Aruba ligt dicht bij het Zuid-Amerikaanse vasteland. Venezuela ligt op zo’n 30 kilometer, Colombia op 130 kilometer.

De drugsvangst is relatief groot, maar er zijn in Caribisch gebied recent nog grotere partijen onderschept. Zo nam de marine in mei nog 1.600 kilo coke in beslag. Ook dat gebeurde vanaf de Zr. Ms. Groningen. Vorig jaar werd een bootje onderschept met daarin circa 900 kilo cocaïne aan boord. Aan deze drugsvangst ging een achtervolging van ruim zeven uur vooraf.

De Zr.Ms. Groningen is sinds 20 april actief in het Caribische gebied. Het schip dient als stationsschip om op te treden tijdens drugsbestrijdingsoperaties en bij humanitaire hulpverlening. Daarnaast is het schip inzetbaar voor diverse kustwachttaken, zoals het opsporen van illegale visserij, milieudelicten en de inzet tijdens reddingsoperaties.