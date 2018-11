Marineschip dacht dat vasteland in zicht was: botsing tussen Noors fregat en olietanker “in grote mate te wijten aan menselijke factoren” AW

De botsing begin deze maand tussen een Noors fregat en een olietanker in een Noorse fjord is grotendeels te wijten aan menselijke factoren zeggen de onderzoekers. Zij sluiten in dit stadium een technisch mankement uit.

Op terugweg van de NAVO-oefening Trident Juncture zonk in de vroege uurtjes van 8 november het Noors fregat KNM Helge Ingstad na een aanvaring in een fjord met de Maltese tanker Sola TV. Er raakten acht mensen licht gewond.



Volgens Dag Liseth van het Noorse Organisme voor Onderzoek naar Ongevallen is die botsing "in grote mate te wijten aan menselijke factoren".

Vasteland

De bemanning van het fregat zou de tanker met het vasteland hebben verward door de verlichting op de brug. Ook zou het marineschip de oproepen van de tanker om uit te wijken, genegeerd hebben. Het onderzoek heeft nog geen enkele aanwijzing gevonden dat technische systemen hebben gefaald.



Het fregat van ongeveer vijfduizend ton is nog steeds niet geborgen.

