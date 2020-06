Marine Le Pen verwelkomt "echte grote overwinning" van haar partij jv

28 juni 2020

21u42

Bron: AFP/BELGA 0 Marine Le Pen, de voorzitter van het extreemrechtse Rassemblement national, verwelkomt zondagavond de "echte grote overwinning" van haar partij bij de lokale verkiezingen in Frankrijk. Volgens haar is er een "echte klik" gemaakt.

"Dit is niet alleen een symbolische overwinning, er is een echte klik gemaakt want we zullen ook kunnen aantonen dat we in staat zijn om grote gemeenschappen te beheren", verklaarde Le Pen op de zender TF1 nadat bleek dat haar partijgenoot Louis Aliot op kop ligt in de stad Perpignan.

Als de officiële cijfers die overwinning bevestigen, zou het de eerste keer zijn dat extreemrechts de macht grijpt in Perpignan. Het zou ook de tweede grote Franse stad zijn die onder extreemrechts bestuur komt, na Toulon tussen 1995 en 2001.