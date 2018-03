Marine Le Pen stelt nieuwe naam van Franse Front National voor TTR

11 maart 2018

17u03

Bron: Belga 2 Marine Le Pen, herverkozen als voorzitster van de partij, heeft vandaag "Rassemblement national" voorgesteld als nieuwe naam van het Front National. De leden van de partij mogen nu schriftelijk hun zegje doen over het voorstel. Pas over ten vroegste zes weken zal dat resultaat bekend zijn.

De Franse extreem-rechtse partij hield dit weekend in Rijsel een congres waar de naamsverandering op de agenda stond. Marine Le Pen is voorstander van de naamsverandering omdat het Front National te beladen is en allianties onmogelijk maakt.

De 49-jarige Le Pen werd eerder op de dag met unanimiteit van de uitgebrachte stemmen herverkozen als voorzitster van de partij. Zij was de enige kandidate. Er waren 2,87 procent blanco of ongeldige stemmen.

Nog op het congres werd het erevoorzitterschap afgenomen van Jean-Marie Le Pen (89), de vader van Marine. Daarmee is zijn laatste formele connectie met het FN, dat hij stichtte in oktober 1972, doorgeknipt.