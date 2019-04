Marine Le Pen organiseert crowdfunding voor haar verkiezingscampagne AW

02 april 2019

15u46

Bron: ANP, Le Figaro 0 Om haar verkiezingscampagne van haar partij Rassemblement National te kunnen financieren, haalt Marine Le Pen geld op bij haar achterban. Dat gebeurt in het kader van de nakende Europese verkiezingen. De RN-leider klopte eerder al tevergeefs bij banken aan voor een miljoenenlening.

“We hebben geen andere keus dan naar het Franse volk te stappen met de vraag of we geld kunnen lenen om campagne te voeren", zei Le Pen vandaag. Jordan Bardella, de Europese lijsttrekker voor Rassemblement National, zei eerder al dat zijn partij vier miljoen euro nodig had.



In de polls gaat Rassemblement National, tot 1 juni 2018 bekend als Front National, bijna gelijk op met La République En Marche van de Franse president Emmanuel Macron. In een recente peiling scoort de partij van Macron 22,5 procent, RN zit daar met 21 procent net achter.



De verkiezingen voor het Europees Parlement volgen eind mei.

