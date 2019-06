Marine Le Pen moet voor rechtbank verschijnen na verspreiden IS-foto's op Twitter FVI

12 juni 2019

14u22

Bron: Belga 4 De voorzitster van de Franse extreemrechtse partij Rassemblement National (RN), Marine Le Pen, moet voor de correctionele rechtbank verschijnen omdat ze beeldmateriaal van terreurgroep Islamitische Staat (IS) had verspreid op Twitter.

Een onderzoeksrechter in Nanterre beval de verwijzing van Le Pen voor "verspreiding van gewelddadige beelden". Eind maart was ook RN-politicus Gilbert Collard doorverwezen voor soortgelijke feiten.

Le Pen had in december 2015, enkele weken na de IS-aanslagen in Parijs, drie foto's gedeeld via Twitter. Daarop waren folteringen en executies uitgevoerd door terreurgroep IS te zien. Le Pen postte ze als antwoord op de journalist Jean-Jacques Bourdin: hij vergeleek het FN (de toenmalige naam van haar partij was Front National, nvdr) met Islamitische Staat en zij wilde hem terechtwijzen.