Marine Le Pen moet 300.000 euro terugbetalen in zaak rond valse medewerkster SVM

23 mei 2019

15u20

Bron: Belga 3 Marine Le Pen moet 300.000 euro terugbetalen aan het Europees parlement omdat ze er een fictieve medewerkster had. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist.

Het Europees Hof van Justitie had de Franse rechts-populistische politica in juni vorig jaar al veroordeeld, maar daar ging ze toen tegen in beroep. Nu moet de extreemrechtse politica het bedrag definitief terugbetalen.

Alles draait rond Catherine Griset, een vrouw die tussen eind 2010 en begin 2016 op de loonlijst van het Europees parlement stond als medewerkster van Marine Le Pen. Alleen zou Griset niet echt als assistente van Le Pen gewerkt hebben. Volgens het Europees Hof in Luxemburg kon ze niet aantonen dat haar assistente effectief werk voor haar verrichte.

De zaak kadert in een grotere affaire waarbij ook andere leden van de partij van Le Pen in het vizier komen. Zij zouden allemaal lonen hebben opgestreken voor waarschijnlijk fictieve medewerkers in het Europees parlement. Le Pen zou dat hele systeem georganiseerd hebben, maar dat heeft ze altijd categoriek ontkend. De Rassemblement National-voorzitster blijft er ook bij dat zij en haar partijgenoten geen fictieve medewerkers hadden.

Bodyguard

Naast Griset zou Le Pen trouwens ook een bodyguard hebben aangeworven als assistent voor haar parlementaire werkzaamheden. In die zaak eist het Europees parlement ongeveer 40.000 euro terug van de Franse politica. Het Europees parlement procedeert daarvoor ook in Frankrijk zelf.

Le Pen is kandidate voor de Europese verkiezingen die vandaag van start gingen en nog tot zondag duren. Ze staat op een symbolische 78ste plaats op de lijst. Catherine Griset staat op de tiende plaats.