Marine Le Pen looft "dynamiek" van extreemrechts in Duitsland en België jv

15 oktober 2018

11u43

Bron: afp 0 Marine Le Pen, voorzitter van het extreemrechtse Rassemblement National (het vroegere Front National) in Frankrijk, heeft de "dynamiek" geloofd van extreemrechts bij de regionale verkiezingen in de Duitse deelstaat Beieren en de gemeenteraadsverkiezingen in België. Ze gaf dus schouderklopjes aan Alternative für Deutschland (AfD) en Vlaams Belang.

"De dynamiek van AfD in Beieren en Vlaams Belang in Vlaanderen bevestigt een toekomstige ommezwaai van de politieke evenwichten in het Europees Parlement in mei volgend jaar", verwees Le Pen op Twitter al naar de Europese verkiezingen van eind mei 2019. Voor Le Pen was het een "veelzeggende zondag in Europa".

AfD werd gisteren met 10,6 procent van de stemmen de vierde partij in Beieren, en maakt haar intrede in het regionale parlement. De rechts-populistische partij is nu in vijftien van de zestien Duitse deelstaten vertegenwoordigd.

Vlaams Belang stak bij de gemeenteraadsverkiezingen bij ons weer de neus aan het venster en scoorde heel goed in de Denderstreek en de Antwerpse rand.